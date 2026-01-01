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Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

0+
Режиссер Иван Федчишин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по мотивам русской народной сказки

"Аленький цветочек" — это волшебная постановка по мотивам русской народной сказки, в которой оживает мир магии и чудес.

Сюжет

Купец отправляется в далекое путешествие и обещает своим дочерям привезти подарки. Старшая мечтает о «венце из самоцветов», средняя — о «зеркале из хрусталя», а младшая, Алёнушка, просит привезти «цветочек аленький», краше которого нет ничего на свете.

В пути купец сталкивается с Бабой-Ягой, Кикиморой и таинственным Чудищем. После множества испытаний и приключений, он отправляется в дворец Чудища вместе с Алёнушкой. Сказка, как и полагается, завершается счастливо, а благодаря живому языку пьесы и тонкому юмору, каждый персонаж становится ярким и запоминающимся.

Особенности спектакля

  • Погружение в сказку. Спектакль с первой минуты переносит зрителей в волшебный мир, завораживая и волнующе ведя к финалу.
  • Доступность для детей. Ясный и выразительный язык пьесы делает перипетии понятными для маленьких зрителей.

Почему стоит посмотреть?

"Аленький цветочек" — это не просто сказка, а целое театральное путешествие, наполненное магией и добротой, которое оставит яркие впечатления как у детей, так и у взрослых.

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
11:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 400 ₽

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