Аленький цветочек
Билеты от 900₽
Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Театр мимики и жеста
Продолжительность 80 минут
Билеты от 900₽

О спектакле

Спектакль «Аленький цветочек» в Театре Мимики и Жеста

Новый спектакль «Аленький цветочек» по мотивам известной сказки погружает зрителей в волшебный мир, где любовь способна победить зло. Это история о купце, который, задумываясь о подарках для дочерей, случайно наталкивается на аленький цветочек в саду у чудища.

Сюжет

Младшая дочь купца просит отца привезти ей этот чудесный цветок. Однако, сорвав его, отец сталкивается с гневом чудовища, которое требует отдать одну из дочерей в обмен на цветок. Младшая дочь, проявляя бесконечную доброту и заботу, решает самопожертвовать ради семьи и отправляется к чудищу. Со временем любовь и забота девушки творят чудеса: она начинает рассеивать злые чары колдуньи, а чудовище, возвратившись к человеческому виду, оказывается прекрасным принцем.

Что ждать от спектакля

«Аленький цветочек» — это не только сказка о преображении, но и вдохновляющая история о силе любви. Спектакль порадует зрителей, ценящих глубокие эмоции и сказочные элементы. Художественное оформление, костюмы и музыка создадут неповторимую атмосферу, которая перенесет вас в мир волшебства и романтики.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который понравится как детям, так и взрослым, ведь главные темы — доброта, жертвенность и любовь — знакомы каждому из нас.

Купить билет на спектакль Аленький цветочек

Помощь с билетами
Февраль
28 февраля суббота
12:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 900 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

