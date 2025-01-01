Меню
Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Омский музыкальный театр 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл "Аленький цветочек": яркое театральное воплощение классики

Омский музыкальный театр приглашает зрителей на захватывающий мюзикл «Аленький цветочек», основанный на знаменитой сказке Сергея Аксакова, записанной еще в XIX веке. Либретто написали Андрей Усачев и Михаил Бартенев.

В центре сюжета — история о купце, который, отправляясь в дальние страны, спрашивает своих дочерей, какие подарки они хотят получить. Старшая дочь мечтает о венке из самоцветов, средняя — о молодильном зеркальце, а младшая Аленушка жаждет получить цветочек аленький, который ей приснился. С этого момента впереди героини разворачиваются удивительные события, полные испытаний и встреч с колдуньей, превратившей доброго принца в ужасное чудовище.

Темы и идеи спектакля

«Аленький цветочек» рассказывает о милосердии, самопожертвовании и истинной любви, которая преодолевает все преграды, рассеивает магические чары и побеждает зло. Этот мюзикл погружает зрителей в мир волшебства и чудес, где добро всегда торжествует, а сердца наполняются светом и теплом.

Интересные факты

Сказка, на основе которой создан мюзикл, известна своей поэтичностью и глубокими психологическими образами. Это одна из немногих русских сказок, которая поднимает вопросы выборов, жертвы и силы любви. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, с красочными костюмами и музыкальными номерами, которые увлекут зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!

Купить билет на спектакль Аленький цветочек

Январь
25 января воскресенье
11:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

