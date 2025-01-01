Меню
Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

6+
Режиссер Светлана Погодина
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Спектакль «Аленький цветочек»: новое звучание любимой сказки

Эту сказку сложно представить в новых интерпретациях, так глубоко укоренились традиционные образы любимых персонажей в народном сознании. Однако режиссер Светлана Погодина находит уникальный колорит и творчески переосмысляет знакомые образы.

В спектакле «Аленький цветочек» пространство сказки наполняется новыми звуками и красками, характерными для русской культуры. Фольклорные и этнические мелодии, песни и танцы создают атмосферу, которая погружает зрителей в волшебный мир.

Для всей семьи

Это спектакль, предназначенный для просмотра всей семьей. Он позволит не только насладиться великолепной визуализацией и музыкой, но и вызвать интерес к русскому фольклору у детей и взрослых.

Что ожидать на сцене

Живые выступления артистов, красочные костюмы и яркие декорации делают «Аленький цветочек» настоящим праздником для глаз и ушей. Каждый персонаж обретает новое звучание, а музыкальное сопровождение делает историю еще более захватывающей.

Не пропустите возможность увидеть это удивительное переосмысленное произведение, которое радостно обнимает традиции и в то же время открывает новый взгляд на известные сюжетные линии.

30 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

