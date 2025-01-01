Меню
Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Аленький цветочек» в Уфе

Вот уже 200 лет сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек» учит нас простым, но важным истинам о жизни. Главная тема произведения — любовь. Это величайшее богатство человека, его самое значительное украшение и истинная сила.

Сила доброты и преданности

В сказке подчеркиваются такие качества, как доброта, чуткость, преданность и смелость. Эти добродетели способны совершать настоящие чудеса, что особенно актуально в наше время.

Музыка, наполняющая сердца

Невероятно красивый язык сказки в сочетании с музыкой великих композиторов, таких как П.И. Чайковский и А.П. Бородин, а также русскими народными песнями, делает мюзикл «Аленький цветочек» настоящим театральным событием. Этот спектакль воспитывает в детях все самое светлое и доброе, чего так не хватает в современном мире.

Спектакль для всей семьи

Не упустите возможность увидеть «Аленький цветочек» в исполнении талантливых артистов. Это прекрасный способ провести время с семьей и насладиться волшебством театра.

Режиссер
Вячеслав Иванов
В ролях
Мария Ворожейкина
Дарья Каденская
Павел Иванов
Марина Торхова
Яна Иванова

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек
