Приглашаем вас на уникальный кукольный спектакль «Аленький цветочек», который откроет новую грань знаменитой истории о красавице и чудовище. Эта версия давно известной сказки порадует как детей, так и взрослых.
Спектакль расскажет историю о Настеньке и заколдованном юноше, но не просто через призму привычного сюжета. Главным рассказчиком станет очевидец событий, который проведет юных зрителей через традиционный русский двор, ярмарку и волшебный лес. Это путешествие не только удивит, но и погрузит в атмосферу русской культуры.
«Аленький цветочек» — это идеальный выбор для семейного просмотра. Спектакль подходит для детей от 5 лет и старше, а также для всех, кто хочет погрузиться в мир волшебства и приключений.
Приходите и насладитесь незабываемым театральным опытом, который оставит след в сердцах зрителей. Мы ждем вас на нашем спектакле!