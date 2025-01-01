Меню
Аленький цветочек
Билеты от 1600₽
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Необычная трактовка знакомой сказки
Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Режиссер Антон Калипанов, Ольга Шайдуллина
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

«Аленький цветочек». Кукольный Спектакль для Всей Семьи

Приглашаем вас на уникальный кукольный спектакль «Аленький цветочек», который откроет новую грань знаменитой истории о красавице и чудовище. Эта версия давно известной сказки порадует как детей, так и взрослых.

Что Вас Ждет?

Спектакль расскажет историю о Настеньке и заколдованном юноше, но не просто через призму привычного сюжета. Главным рассказчиком станет очевидец событий, который проведет юных зрителей через традиционный русский двор, ярмарку и волшебный лес. Это путешествие не только удивит, но и погрузит в атмосферу русской культуры.

Интересные Факты

  • Кукольный театр — это не только развлечение, но и искусство, которое позволяет развивать воображение и креативность у детей.
  • Спектакль основан на мотиве русских народных сказок, которые передаются из поколения в поколение.

Для Кого Этот Спектакль?

«Аленький цветочек» — это идеальный выбор для семейного просмотра. Спектакль подходит для детей от 5 лет и старше, а также для всех, кто хочет погрузиться в мир волшебства и приключений.

Не Пропустите!

Приходите и насладитесь незабываемым театральным опытом, который оставит след в сердцах зрителей. Мы ждем вас на нашем спектакле!

Расписание

13 сентября
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
17:00 от 1600 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

