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Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Новый экспериментальный театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о любви для детей и взрослых на сцене НЭТа

Приглашаем вас на потрясающий спектакль «Аленький цветочек», который перенесет вас в мир волшебства и искренних чувств. Это история о любви, верности и самоотверженности, которая тронет сердца зрителей всех возрастов.

Сюжет

Спектакль знакомит нас с купцом, который нежно любит своих дочерей. Младшая из них, готовая на все ради спасения отца, соглашается на жизнь во дворце чудища. Несмотря на его безобразный вид, девушка вскоре понимает, что за этим обликом скрывается доброе сердце и ласковое отношение. Именно эти чувства помогают разрушить злые чары и превращают чудовище в принца.

Темы и идеи

Сказка учит нас, что внешность — это далеко не главное. Подлинная красота души определяется чувствами и поступками человека. Это важный урок о том, как важно видеть внутренний мир людей и ценить их искренность.

Интересные факты

  • «Аленький цветочек» — это не только известная сказка, но и один из ярчайших произведений русской литературы, который вдохновил множество театров и артистов.
  • Спектакль включает в себя красочные костюмы и завораживающие декорации, создающие атмосферу волшебного мира.
  • Музыка, написанная специально для спектакля, усиливает эмоциональную нагрузку и помогает погрузиться в сюжет.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Мы ждем вас на спектакле «Аленький цветочек», который подарит вам незабываемые эмоции и заставит поверить в силу любви!

Режиссер
Виолетта Койфман
В ролях
Вадим Ситников
Дарья Гордеева
Татьяна Гончарова
Анастасия Жидкова
Вера Шаркова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 19 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
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