Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольная постановка по сказке Сергея Аксакова 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец. У него было три дочери, и самая младшая из них попросила о необычном подарке — Аленьком цветочке, который не имел бы равных на всем белом свете. Однако исполнение этого простого желания обернулось настоящим испытанием для купца.

Темы и идеи

Спектакль по мотивам сказки "Аленький цветочек" — это не только яркое произведение русской литературы, но и глубокая история о всепоглощающей любви, самопожертвовании и верности. Он показывает, как доброе сердце и искренняя забота могут противостоять злу.

Путешествие в сказочный мир

Вместе с героями спектакля зрители перенесутся в удивительный мир: окажутся в богатом доме купца, в лесу, полном опасностей, и, конечно, в волшебном замке заколдованного принца. Каждый элемент спектакля погружает в атмосферу сказки.

Динамика и визуальные эффекты

Спектакль использует разнообразные системы кукол, что делает представление динамичным и увлекательным. Яркие декорации, а также песни и танцы создают музыкальную и феерическую атмосферу, что обязательно привлечет внимание как детей, так и взрослых.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам волшебные моменты и оставит яркие впечатления!

Рекомендовано для детей с 4-х лет.

Купить билет на спектакль Аленький цветочек

Ноябрь
8 ноября суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽
13:30
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽

Фотографии

Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек Аленький цветочек

