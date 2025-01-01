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Аленький цветочек
Киноафиша Аленький цветочек

Спектакль Аленький цветочек

6+
Режиссер Денис Малютин
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Аленький цветочек» — волшебная сказка для юных зрителей по пьесе Николая Коляды

«Аленький цветочек» — это яркий пример русской авторской сказки, которая несомненно найдет отклик в сердцах маленьких зрителей. Спектакль наполнен волшебством, тайнами и превращениями, а также добром и любовью — теми понятиями, которые так необходимы детям для формирования гармоничной личности.

Связь с Самарской губернией

Жизнь рода Аксаковых была тесно связана с Самарской губернией, что создает особую атмосферу и роднит писателя с его творчеством и местными жителями. Это позволяет зрителям глубже понять контекст и атмосферу, в которой создавалось произведение.

Постановка на основе пьесы Коляды

В основу спектакля легла пьеса Николая Владимировича Коляды. Его работы известны глубоким эмоциональным наполнением и яркими персонажами, что делает эту постановку особенно интересной для всех любителей театрального искусства.

Приглашаем вас погрузиться в мир сказки, где каждая деталь продумана, а каждая сцена наполнена смыслом. Не упустите возможность увидеть этот чудесный спектакль!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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