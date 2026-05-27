Спектакль Аленький цветочек. Предпоказ

«Монахиня из Борли. Возвращение»
Аленький цветочек. Предпоказ
Московский театр мюзикла 6+
Мюзикл для всей семьи «Аленький цветочек»

Московский театр мюзикла готовит для зрителей настоящую театральную находку — семейный мюзикл «Аленький цветочек», который перенесет всех в очаровательный Петербург XIX века. Эта история полна магии, любви и коварства, где лед колдовства соперничает с пламенем настоящей любви.

Спектакль обещает поразить своими сказочными сценографиями и невероятными костюмами. Музыка, созданная талантливым композитором Артемом Пысем, останется с вами надолго и будет напеваться даже после показа.

Команда постановки

Над созданием мюзикла трудится группа профессионалов: автор либретто Сергей Плотов, режиссер-постановщик Марина Швыдкая, художник-постановщик Максим Обрезков, художник по костюмам Виктория Севрюкова и хореограф-балетмейстер Аким Стрельцов. Главные роли исполнят известные артисты театра: Алексей Колган, Галина Безрукова, Александр Казаков, Алина Викокурова и другие.

Творческая команда

Спектакль находится под руководством Михаила Швыдкого, художественного руководителя театра. Генеральный продюсер Давид Смелянский и генеральный директор Александр Новиков делают все возможное, чтобы этот мюзикл стал настоящим событием для зрителей.

«Аленький цветочек» — это не просто спектакль, а возможность ощутить атмосферу той эпохи, с доброй ностальгией и гордостью за нашу великую культуру. Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!

Режиссер
Марина Швыдкая
В ролях
Константин Иванов
Галина Безрук
Вадим Дубровин
Никита Шишкин

Май
Июнь
27 мая среда
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
28 мая четверг
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
29 мая пятница
19:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
30 мая суббота
14:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
31 мая воскресенье
14:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽
6 июня суббота
12:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1

