Спектакль Аленький цветочек. Предпоказ

Мюзикл для всей семьи «Аленький цветочек»

Московский театр мюзикла готовит для зрителей настоящую театральную находку — семейный мюзикл «Аленький цветочек», который перенесет всех в очаровательный Петербург XIX века. Эта история полна магии, любви и коварства, где лед колдовства соперничает с пламенем настоящей любви.

Спектакль обещает поразить своими сказочными сценографиями и невероятными костюмами. Музыка, созданная талантливым композитором Артемом Пысем, останется с вами надолго и будет напеваться даже после показа.

Команда постановки

Над созданием мюзикла трудится группа профессионалов: автор либретто Сергей Плотов, режиссер-постановщик Марина Швыдкая, художник-постановщик Максим Обрезков, художник по костюмам Виктория Севрюкова и хореограф-балетмейстер Аким Стрельцов. Главные роли исполнят известные артисты театра: Алексей Колган, Галина Безрукова, Александр Казаков, Алина Викокурова и другие.

Творческая команда

Спектакль находится под руководством Михаила Швыдкого, художественного руководителя театра. Генеральный продюсер Давид Смелянский и генеральный директор Александр Новиков делают все возможное, чтобы этот мюзикл стал настоящим событием для зрителей.

«Аленький цветочек» — это не просто спектакль, а возможность ощутить атмосферу той эпохи, с доброй ностальгией и гордостью за нашу великую культуру. Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!