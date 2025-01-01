Спектакль Аленький цветочек или Заколдованный замок

Далеко за океаном, скрытый горами и таинственными островами, находится заколдованный замок, в котором обитает страшное Чудовище. Его воевое завывание на луну способно заморозить лес, заставляя звёзды дрожать, а луну прятаться за тучами.
Когда-то этот замок был полон света и радости, где жили эльфы, а правил добрый принц. Теперь его заклятия нам предстоит снять вместе с отважной Настенькой — весёлой и смелой героиней, готовой разгадать тайну заколдованного замка!
Вы станете частью сказки! Ваши подсказки помогут Настеньке справиться со всеми испытаниями.
Спектакль театра «Parabasis» наполнен чудесными превращениями, юмором и несколькими вариантами развития сюжета. Приходите и раскройте вместе с Настей все тайны заколдованного замка!