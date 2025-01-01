Меню
Аленький цветочек или Заколдованный замок
6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Семейный спектакль «Аленький цветочек или Заколдованный замок»

Далеко за океаном, скрытый горами и таинственными островами, находится заколдованный замок, в котором обитает страшное Чудовище. Его воевое завывание на луну способно заморозить лес, заставляя звёзды дрожать, а луну прятаться за тучами.

Когда-то этот замок был полон света и радости, где жили эльфы, а правил добрый принц. Теперь его заклятия нам предстоит снять вместе с отважной Настенькой — весёлой и смелой героиней, готовой разгадать тайну заколдованного замка!

Что вас ждёт?

  • Увлекательные приключения на далеких островах;
  • Сражение с морскими великанами;
  • Встреча с Чудовищем и попытка растопить его ледяное сердце;
  • Поиск волшебного Аленького цветочка — ключа к разгадке тайны;
  • Волшебные превращения и сказочные чудеса.

Вы станете частью сказки! Ваши подсказки помогут Настеньке справиться со всеми испытаниями.

Спектакль театра «Parabasis» наполнен чудесными превращениями, юмором и несколькими вариантами развития сюжета. Приходите и раскройте вместе с Настей все тайны заколдованного замка!

Февраль
Март
6 февраля пятница
13:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 800 ₽
6 марта пятница
13:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 800 ₽

