Семейный спектакль «Аленький цветочек или Заколдованный замок»

Далеко за океаном, скрытый горами и таинственными островами, находится заколдованный замок, в котором обитает страшное Чудовище. Его воевое завывание на луну способно заморозить лес, заставляя звёзды дрожать, а луну прятаться за тучами.

Когда-то этот замок был полон света и радости, где жили эльфы, а правил добрый принц. Теперь его заклятия нам предстоит снять вместе с отважной Настенькой — весёлой и смелой героиней, готовой разгадать тайну заколдованного замка!

Что вас ждёт?

Увлекательные приключения на далеких островах;

Сражение с морскими великанами;

Встреча с Чудовищем и попытка растопить его ледяное сердце;

Поиск волшебного Аленького цветочка — ключа к разгадке тайны;

Волшебные превращения и сказочные чудеса.

Вы станете частью сказки! Ваши подсказки помогут Настеньке справиться со всеми испытаниями.

Спектакль театра «Parabasis» наполнен чудесными превращениями, юмором и несколькими вариантами развития сюжета. Приходите и раскройте вместе с Настей все тайны заколдованного замка!