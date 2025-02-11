Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алена Свиридова
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алена Свиридова

Алена Свиридова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Алены Свиридовой: встреча с легендой

Певица и автор песен Алена Свиридова на сцене с начала 1990-х годов, однако ей каким-то чудом удалось избежать статуса «живой легенды». Более того, она не выступает на ретро-фестивалях, что в наши дни можно считать настоящим достижением. Это говорит о том, что музыкант живет сегодняшним днем и двигается вперед.

Алена принадлежит к той редкой категории исполнителей, которым не нужно подстраиваться под шоу-бизнес. Свиридова сама себе автор, сама себе жанр, сама себе шоу-бизнес. У такого подхода есть свои плоды — благодарные зрители готовы рукоплескать и плакать вместе со своей обаятельной любимицей.

Знакомые мелодии и новые композиции

В репертуаре Алены Свиридовой остаются самые популярные и узнаваемые песни за всю карьеру, такие как:

  • «Розовый фламинго»
  • «Бедная овечка»
  • «Никто и никогда»
  • «Просто кончилась зима»
  • «Я слишком много знаю»

Кроме того, в программе также будут новые композиции, представленные на последнем альбоме «Город-река». Концерты Алены Свиридовой всегда одинаково интересны как для любителей послушать, так и для тех, кто предпочитает потанцевать.

Не пропустите уникальное событие!

Приходите на концерт Алены Свиридовой и окунитесь в мир её музыки, где каждый найдет что-то для себя. Это уникальная возможность насладиться как старыми хитами, так и новыми композициями, услышав их в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up Лучшие
18+
Юмор
Stand Up Лучшие
30 июля в 20:00 Stand Up Патрики
от 850 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
7 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
0+
Вечеринка
Почта любви
28 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Новости
Как провести 8 Марта в Москве: концерты, спектакли и стендап к международному женскому дню
Как провести 8 Марта в Москве: концерты, спектакли и стендап к международному женскому дню Очень много дел и совсем нет времени, чтобы найти интересный досуг на 8 Марта в Москве? Не волнуйтесь, мы подобрали для вас афишу к международному женскому дню: спектакли и концерты комиков и музыкантов, чтобы провести праздник самых сильных, независимых и прекрасных в столице.  
Написать
11 февраля 2025 07:00
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше