Концерт Алены Свиридовой: встреча с легендой

Певица и автор песен Алена Свиридова на сцене с начала 1990-х годов, однако ей каким-то чудом удалось избежать статуса «живой легенды». Более того, она не выступает на ретро-фестивалях, что в наши дни можно считать настоящим достижением. Это говорит о том, что музыкант живет сегодняшним днем и двигается вперед.

Алена принадлежит к той редкой категории исполнителей, которым не нужно подстраиваться под шоу-бизнес. Свиридова сама себе автор, сама себе жанр, сама себе шоу-бизнес. У такого подхода есть свои плоды — благодарные зрители готовы рукоплескать и плакать вместе со своей обаятельной любимицей.

Знакомые мелодии и новые композиции

В репертуаре Алены Свиридовой остаются самые популярные и узнаваемые песни за всю карьеру, такие как:

«Розовый фламинго»

«Бедная овечка»

«Никто и никогда»

«Просто кончилась зима»

«Я слишком много знаю»

Кроме того, в программе также будут новые композиции, представленные на последнем альбоме «Город-река». Концерты Алены Свиридовой всегда одинаково интересны как для любителей послушать, так и для тех, кто предпочитает потанцевать.

Не пропустите уникальное событие!

Приходите на концерт Алены Свиридовой и окунитесь в мир её музыки, где каждый найдет что-то для себя. Это уникальная возможность насладиться как старыми хитами, так и новыми композициями, услышав их в живом исполнении!