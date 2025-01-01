Алена Свиридова

Акустическая программа «Город-река»

Одна из самых стильных и ярких певиц российской эстрады Алёна Свиридова представляет свою новую акустическую программу «Город-река». В этом проекте артистка обращается к живому звучанию и верит в силу традиционных инструментов. Программа стала её ответом на доминирование электронной музыки и стремлением вернуть музыку к её корням.

Концепция программы

Алёна Свиридова говорит, что её проект родился как протест против современной моды на электронные звуки и стремление вернуть в музыку живые инструменты. В акустической программе звучат гитара, контрабас и губная гармоника — инструменты, которые могут звучать везде и всегда, независимо от электричества и интернета. Это возвращение к истокам, к живому звучанию и мобильности, которые создают особую атмосферу.

Что ожидает зрителей

На концерте Алёна Свиридова представит свои известные хиты в новой акустической интерпретации, такие как «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Будет так», «Старый полковник», «Я слишком много знаю» и другие. Каждая песня, как и сама артистка, наполнена глубиной и особенным смыслом.

Состав исполнителей

Алёна Свиридова — автор песен, гитара, губная гармоника

— автор песен, гитара, губная гармоника Сергей Серяков — гитара

— гитара Виктор Пономарёв — контрабас

— контрабас Евгений Лепендин — ударные, перкуссия

Особенности программы

Живое исполнение на акустических инструментах

Программа, полная искренности и эмоций

Песни, которые звучат по-новому и привносят свежесть и актуальность в любимые композиции

Приходите в Академ Джаз Клуб и погружайтесь в мир живой музыки с Алёной Свиридовой!