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Алена Свиридова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алена Свиридова

Алена Свиридова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Акустическая программа «Город-река» 

Одна из самых стильных и ярких певиц российской эстрады Алёна Свиридова представляет свою новую акустическую программу «Город-река». В этом проекте артистка обращается к живому звучанию и верит в силу традиционных инструментов. Программа стала её ответом на доминирование электронной музыки и стремлением вернуть музыку к её корням.

Концепция программы

Алёна Свиридова говорит, что её проект родился как протест против современной моды на электронные звуки и стремление вернуть в музыку живые инструменты. В акустической программе звучат гитара, контрабас и губная гармоника — инструменты, которые могут звучать везде и всегда, независимо от электричества и интернета. Это возвращение к истокам, к живому звучанию и мобильности, которые создают особую атмосферу.

Что ожидает зрителей

На концерте Алёна Свиридова представит свои известные хиты в новой акустической интерпретации, такие как «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Будет так», «Старый полковник», «Я слишком много знаю» и другие. Каждая песня, как и сама артистка, наполнена глубиной и особенным смыслом.

Состав исполнителей

  • Алёна Свиридова — автор песен, гитара, губная гармоника
  • Сергей Серяков — гитара
  • Виктор Пономарёв — контрабас
  • Евгений Лепендин — ударные, перкуссия

Особенности программы

  • Живое исполнение на акустических инструментах
  • Программа, полная искренности и эмоций
  • Песни, которые звучат по-новому и привносят свежесть и актуальность в любимые композиции

Приходите в Академ Джаз Клуб и погружайтесь в мир живой музыки с Алёной Свиридовой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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