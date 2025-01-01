Алёна Свиридова

Звезда эстрады на сцене бара Petter

Алена Свиридова — одна из самых ярких звезд российской сцены, чьи песни навсегда останутся в сердце каждого поклонника. В этот раз она выступит в уютной и камерной атмосфере столичного бара Petter, что создаст идеальные условия для погружения в мир её музыки и творчества.

Идеальная атмосфера для концерта

Камера атмосфера бара, с его приятным оформлением, лучшими винами и гастрономией от шеф-повара, сделают концерт Алены Свиридовой настоящим праздником для всех чувств. Каждый гость сможет насладиться не только великолепной музыкой, но и приятной атмосферой в одном из самых любимых мест столицы.

Не упустите шанс!

Не упустите шанс увидеть любимую певицу вживую! Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте бара «Петтер». Это не только шанс насладиться великолепной музыкой, но и стать частью незабываемой атмосферы.