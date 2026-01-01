Алена Свиридова
18+
О концерте

Концерт Алены Свиридовой в Москве

Алена Свиридова, одна из самых ярких представителей русской поп-рок музыки, вновь порадует своих поклонников. Стартовавшая в 1980-х годах, она быстро завоевала популярность и стала любимицей миллионов слушателей в СССР. Уникальность ее творчества заключается в том, что Алена не подстраивается под меняющиеся условия шоу-бизнеса. Она сама себе автор, сама себе жанр.

На концерте можно будет услышать самые узнаваемые хиты из репертуара Алены, среди которых:

  • «Розовый фламинго»
  • «Бедна овечка»
  • «Никто и никогда»
  • «Просто кончилась зима»
  • «Я слишком много знаю»

Не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой живого исполнения и погрузиться в мир лучших музыкальных произведений, которые остаются актуальными и любимыми на протяжении многих лет.

Октябрь
Ноябрь
1 октября четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
23 октября пятница
19:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
19 ноября четверг
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽

