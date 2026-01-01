Алена Свиридова

Концерт Алёны Свиридовой в Москве

Знаменитая певица и автор песен Алёна Свиридова вновь поднимается на сцену. С начала 90-х её творчество пленяет сердца поклонников, и на этот раз артистка предлагает интригующую программу, наполненную как известными хитами, так и новыми композициями.

Золотые хиты и новые песни

В репертуаре Алёны остаются лучшие песни её карьеры, такие как «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Никто и никогда» и «Я слишком много знаю». Также зрители смогут услышать новинки с последнего альбома «Город-река». Эти песни обещают удивить слушателей и подарить им новое звучание.

Для любого слушателя

Концерты Алёны Свиридовой всегда интересны и разнообразны. Здесь можно не только насладиться музыкой, но и вспомнить о счастливых моментах прошлого. Это идеальное событие как для тех, кто ностальгирует, так и для любителей потанцевать под знакомые мелодии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обязательно оставит яркие впечатления!