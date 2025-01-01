Меню
Алена Свиридова
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алена Свиридова

Алена Свиридова

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Алёна Свиридова представляет акустическую программу «Город-река»

Одна из самых стильных певиц российской эстрады Алёна Свиридова готовит уникальный проект — акустическую программу «Город-река». Этот проект стал ответом на растущую популярность электронных музыкальных форматов и стремлением возвратиться к живому звучанию.

Как отмечает сама Алёна: «Идея тёплого, живого звучания, мобильности и независимости от электричества давно не давала мне покоя. Эта программа — возвращение к истокам, обновление и движение вперёд. Исток в данном случае — это живые инструменты». В программе звучат акустическая гитара, контрабас и губная гармоника, которые создают атмосферу, независимую от технологий.

Мастерица своего дела

Алёна Свиридова зарекомендовала себя на отечественной сцене как серьёзный профессионал. Она постоянно оттачивает свои навыки и радует поклонников новыми гранями своего таланта. Хиты «Розовый фламинго», «Бедная овечка», «Будет так», «Старый полковник» и многие другие сохраняют драйв и актуальность в новой интерпретации.

Философия программы

Артистка делится своей философией: «Кажется, мы находимся во времени, которое течёт, как река, огибая город нашей жизни. Двигаясь вперёд, ты можешь увидеть то, что уже было, но совсем по-другому, с другого берега. А после можно уплыть в новую излучину и петь новые песни».

Состав исполнителей

В акустической программе участвуют:

  • Алёна Свиридова — автор песен, гитара, губная гармоника
  • Сергей Серяков — гитара
  • Виктор Пономарёв — контрабас
  • Евгений Лепендин — ударные, перкуссия

Не упустите возможность насладиться живым выступлением в Академ Джаз Клуб!

Исполнители
Алена Свиридова

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
10 октября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
2 ноября воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
6 декабря суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

