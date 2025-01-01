Алена Петровская. Очередь за счастьем

Искренность, обаяние и чистый запоминающийся голос — это все визитная карточка яркой звезды нового поколения Алены Петровской. 27 ноября 2025 в 19-00 в одном из лучших столичных залов – в Зале Церковных Соборов – состоится незабываемый концерт Алёны Петровской с новой программой «Очередь за счастьем». Концерт состоится в рамках музыкального проекта «Имена на все времена». Репертуар Алены очень разнообразен. Каждый слушатель найдёт в нём что-то для своей души. Многим меломанам уже хорошо известны ее эстрадные песни-шлягеры: «Обыкновенный», «Донская бравада», «Рябина чёрная», «Красный платок», «Шаль цветастая» и другие. В репертуаре певицы – также душевные шлягеры прошлых лет: «Душа болит», «Очередь за счастьем» и др. Алёна Петровская родилась и выросла в Белоруссии. В начале творческого пути основной линией в ее репертуаре были народные песни. Некоторые из особенно любимых певицей белорусских песен – обязательно прозвучат в концерте 27 ноября в Зале Церковных Соборов. Кстати, уже стало традицией, что Алена исполняет пожелания своего зрителя. Несколько песен прозвучат "по заявкам", которые можно заранее оставить на сайте певицы или написать ей в соц.сетях. Алена Петровская умеет вовлечь слушателя в атмосферу каждой песни и заставить сопереживать. Ее выступления проходят в очень доверительной, эмоциональной, душевной атмосфере. 6+