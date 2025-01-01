Меню
Алена Ленковская. Чикатило не маньяк: какие виды серийных убийц существуют и чего вы о них точно не знали
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Лекция о серийных убийцах в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Алёны Ленковской, где обсудим, как немногие знают, что Андрея Чикатило необязательно считать маньяком. В нашем обществе сложно найти человека, который не слышал бы о Чикатило, однако это представление может быть упрощенным.

О чем лекция?

На лекции вы узнаете о различных типах серийных убийц и о том, чем они отличаются друг от друга. Алёна Ленковская объяснит, в чем заключаются ключевые мотивы их поступков и как это понимание может помочь нам понять себя.

О лекторе

Алёна Ленковская — опытный уголовный юрист и юридический психолог, а также научный редактор издательства «Эксмо». Она ведёт популярный телеграм-канал «Психолог в законе», где делится своими знаниями о праве и психологии, делая их доступными для широкой аудитории.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+

Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
