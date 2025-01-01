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Алена Данилова. Искусство, вдохновленное наукой: от Вермеера до Малевича
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алена Данилова. Искусство, вдохновленное наукой: от Вермеера до Малевича

Алена Данилова. Искусство, вдохновленное наукой: от Вермеера до Малевича

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Алёны Даниловой: Искусство, вдохновлённое наукой

Приглашаем вас на увлекательную лекцию арт-журналиста Алёны Даниловой, посвящённую взаимодействию искусства и науки. В своей презентации она затронет важные вопросы, касающиеся влияния научных открытий на творчество известных художников.

Что вас ждет на лекции?

Вы узнаете, какие космические открытия предсказали в своих картинах Винсент Ван Гог и Казимир Малевич. Также мы обсудим, как изобретение камеры обскура повлияло на творчество Яна Вермеера. В завершение лекции вы узнаете, какое открытие вдохновило авангардиста Михаила Ларионова на создание собственного направления в искусстве.

Вместе с Алёной Даниловой мы будем искать науку в картинах пуантилистов, разбираться в понятии «Science Art» и учиться видеть связи искусства и науки там, где раньше их не замечали.

О лекторе

Алёна Данилова — опытный экскурсовод и преподаватель истории искусства для детей. Она также является автором телеграм-канала об искусстве в популярной культуре «Леди в пледе». Ее подход к обучению делает искусство доступным и интересным для широкой аудитории.

Организационная информация

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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