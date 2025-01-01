Лекция Алёны Даниловой: Искусство, вдохновлённое наукой

Приглашаем вас на увлекательную лекцию арт-журналиста Алёны Даниловой, посвящённую взаимодействию искусства и науки. В своей презентации она затронет важные вопросы, касающиеся влияния научных открытий на творчество известных художников.

Что вас ждет на лекции?

Вы узнаете, какие космические открытия предсказали в своих картинах Винсент Ван Гог и Казимир Малевич. Также мы обсудим, как изобретение камеры обскура повлияло на творчество Яна Вермеера. В завершение лекции вы узнаете, какое открытие вдохновило авангардиста Михаила Ларионова на создание собственного направления в искусстве.

Вместе с Алёной Даниловой мы будем искать науку в картинах пуантилистов, разбираться в понятии «Science Art» и учиться видеть связи искусства и науки там, где раньше их не замечали.

О лекторе

Алёна Данилова — опытный экскурсовод и преподаватель истории искусства для детей. Она также является автором телеграм-канала об искусстве в популярной культуре «Леди в пледе». Ее подход к обучению делает искусство доступным и интересным для широкой аудитории.

Организационная информация

Возрастное ограничение: 6+