Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда
Киноафиша Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда

Спектакль Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда

Постановка
Театральный центр на Коломенской 6+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о жизни Анны Герман в исполнении Алёны Биккуловой

Театральные зрители приглашаются на уникальный моноспектакль о жизни выдающейся певицы Анны Герман, который представит талантливая актриса и певица Алёна Биккулова. Она не только исполняет главную роль, но и является автором сценария и режиссёром спектакля.

О главной героине спектакля

Анна Герман, обладая мощным лирико-колоратурным сопрано и уникальным тембром, покорила сердца миллионов зрителей. Её голос отличался прозрачностью и высокими нотами, а музыкальность и артистизм создавали незабываемый образ на сцене. В период своей карьеры она пережила трагическую катастрофу, которая поставила её на грань жизни и смерти, но даже после двенадцати дней в коме она нашла в себе силы вернуться на сцену, став «белым ангелом» советской эстрады.

Спектакль «Гори, гори, моя звезда...»

В спектакле «Гори, гори, моя звезда...» рассказывается о жизненном пути Анны Герман, её взлётах и падениях. Это не просто рассказ о певице, а глубокая история, наполненная эмоциями и музыкальными моментами. Алёна Биккулова также известна благодаря своим успешным проектам, таким как моноспектакли о жизни Эдит Пиаф и собственные авторские работы.

Творческий путь Анны Герман

Анна Герман гастролировала по многим странам, включая США, Канаду, Великобританию и другие. Она стала лауреаткой множества фестивалей, включая международные в Монте-Карло и Сан-Ремо. Её песни писали известные композиторы: Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Александра Пахмутова и другие.

Награды и память

В 2003 году в Москве на Площади Звёзд была заложена именная звезда Анны Герман, а в 1975 её имя было присвоено астероиду 2519. Она также имеет свои улицы и аллеи, названные в её честь, что свидетельствует о значимости её вклада в музыку и культуру.

Не упустите возможность увидеть этот вдохновляющий спектакль, который оставит неизгладимые впечатления и познакомит вас с удивительной историей жизни Анны Герман.

Режиссер
Алена Биккулова
В ролях
Алена Биккулова

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 1800 ₽

Фотографии

Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда Алена Биккулова. Гори, гори, моя звезда

