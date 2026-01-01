Оповещения от Киноафиши
Концерт Алёны Апиной в клубе Джаггер

Алёна Апина, известная певица и обладательница уникального голоса, готовится порадовать своих поклонников новым концертом. На вечере прозвучат её самые популярные хиты, такие как «American Boy», «Вишнёвая девушка», «Не забывай» и «Бухгалтер». Алёна прославилась своей энергичной и эмоциональной музыкой, которая уже много лет завоевывает сердца миллионов слушателей.

Почему стоит пойти?

Это уникальная возможность увидеть Алёну Апину вживую. Концерт всегда отличается яркой атмосферой и нереальной энергетикой. погружение в музыку и переживание эмоций вместе с артисткой создадут незабываемое впечатление.

Кому будет интересно?

Конечно, концерт будет интересен всем фанатам Алёны Апиной и любителям шансона. Не упустите шанс насладиться настоящим музыкальным событием в клубе Jagger, который добавляет особый шарм любому выступлению.

Апина А

Февраль
27 февраля пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 3000 ₽

6+
Классическая музыка
Джаз. А.Кондаков, В.Гайворонский, В.Волков, аб-т №5
17 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew
6+
Джаз
Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew
27 февраля в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
4 марта в 20:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
