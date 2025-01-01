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Алена Апина
Билеты от 3500₽
Киноафиша Алена Апина

Алена Апина

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Зажигательный концерт Алены Апиной в МТ баре

Впервые в МТ баре выступит заслуженная артистка России Алёна Апина. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей зажигательных хитов!

Знакомство с легендой

Алёна Апина — это не просто певица, а настоящая икона 90-х. На песнях группы «Комбинация» выросло не одно поколение поклонников. Каждый из её хитов стал классикой, и теперь они будут исполнены в новых, актуальных аранжировках с полноценным живым бэндом.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть насыщенным и ярким. Зрители смогут насладиться всеми «нетленками» в современном звучании, что придаст им свежий взгляд и новый уровень эмоций.

Не пропустите главный концерт летнего сезона!

Это событие станет кульминацией музыкального лета в Москве. Убедитесь, что вы не пропустите шанс увидеть Алёну Апину вживую и окунуться в атмосферу ностальгии и радости!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Алена Апина

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