Алена Апина. Легендарные хиты

21 ноября в баре РукиВверх! на Московском 111 пройдет долгожданный концерт королевы поп-сцены 90-х — Алены Апиной. Эта яркая исполнительница, ранее солистка группы Комбинация, известна многими хитами, которые до сих пор вспоминают и поют в каждом уголке страны. Среди ее самых популярных песен можно назвать «American Boy», «Узелки», «Он уехал прочь на ночной электричке», «Лёха, мне без тебя так плохо», «Ксюша — юбочка из плюша» и «Бухгалтер, милый мой бухгалтер».
В 2023 году Алена вновь привлекла внимание слушателей с помощью песни «Не забывай», ставшей частью фильма «Слово пацана». Концерт не ограничится только выступлением певицы: после ее выхода на сцену пройдет дискотека 90-х с ведущим, розыгрышами ностальгических подарков и погружением в атмосферу той эпохи.
Сбор гостей начнется в 18:00, а старт концерта запланирован на 19:30. Обратите внимание: на танцполе вход будет без посадочного места, а для желающих занять столик — рекомендуем выкупать весь стол, чтобы избежать подссаживания. Бронирование столов возможно по билетам на концерт до 21:00. После этого можно продолжить вечер, забронировав стол на необходимое время или продлив его в баре при наличии свободных мест.
Не упустите возможность насладиться живым выступлением Алены Апиной и погрузиться в атмосферу 90-х!