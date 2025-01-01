Алена Апина. Легендарные хиты

Концерт Алены Апиной: возвращение к хитам 90-х!

21 ноября в баре РукиВверх! на Московском 111 пройдет долгожданный концерт королевы поп-сцены 90-х — Алены Апиной. Эта яркая исполнительница, ранее солистка группы Комбинация, известна многими хитами, которые до сих пор вспоминают и поют в каждом уголке страны. Среди ее самых популярных песен можно назвать «American Boy», «Узелки», «Он уехал прочь на ночной электричке», «Лёха, мне без тебя так плохо», «Ксюша — юбочка из плюша» и «Бухгалтер, милый мой бухгалтер».

Ностальгия и веселье

В 2023 году Алена вновь привлекла внимание слушателей с помощью песни «Не забывай», ставшей частью фильма «Слово пацана». Концерт не ограничится только выступлением певицы: после ее выхода на сцену пройдет дискотека 90-х с ведущим, розыгрышами ностальгических подарков и погружением в атмосферу той эпохи.

Приходите заранее!

Сбор гостей начнется в 18:00, а старт концерта запланирован на 19:30. Обратите внимание: на танцполе вход будет без посадочного места, а для желающих занять столик — рекомендуем выкупать весь стол, чтобы избежать подссаживания. Бронирование столов возможно по билетам на концерт до 21:00. После этого можно продолжить вечер, забронировав стол на необходимое время или продлив его в баре при наличии свободных мест.

Важная информация

Вход на мероприятие строго 18+

Если вы выглядите моложе, потребуется паспорт для подтверждения возраста

Обратите внимание на дресс-код — спортивные штаны не допускаются

Администрация оставляет за собой право отказать в посещении, если вы находитесь в состоянии сильного опьянения

Не упустите возможность насладиться живым выступлением Алены Апиной и погрузиться в атмосферу 90-х!