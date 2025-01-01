Алена Апина. Легендарные хиты

Концерт Алены Апиной в "Руки ВВерх!"

1 ноября на сцене бара "Руки ВВерх!" на Таганке выступит королева поп-сцены 90-х Алена Апина. Экс-солистка легендарной группы «Комбинация» порадует зрителей своими хитами, которые до сих пор остаются в сердцах поклонников: «American Boy», «Ксюша — юбочка из плюша», «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», «Он уехал прочь на ночной электричке», «Лёха, мне без тебя так плохо», «Узелки» и многие другие.

В 2023 году Алена вновь обрела популярность благодаря песне «Не забывай», которая звучит в фильме «Слово пацана». Не упустите возможность насладиться атмосферой 90-х на концерте, который будет дополнен Дискотекой 90-х с ведущим.

Информация о мероприятии

Сбор гостей: с 18:00

с 18:00 Начало концерта: 19:30

19:30 Бронь стола: на время концерта до 21:00

После концерта вы можете продолжить отдых, дополнительно забронировав стол на необходимое время в баре, при наличии свободных мест. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место, а не депозит.

Правила посещения

Вход строго 18+

Если вы выглядите моложе 18, потребуется паспорт

Дресс-код: запрещены спортивные штаны

Возможен отказ в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Учтите, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.