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Алена Апина. Легендарные хиты
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алена Апина. Легендарные хиты

Алена Апина. Легендарные хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Алены Апиной в "Руки ВВерх!"

1 ноября на сцене бара "Руки ВВерх!" на Таганке выступит королева поп-сцены 90-х Алена Апина. Экс-солистка легендарной группы «Комбинация» порадует зрителей своими хитами, которые до сих пор остаются в сердцах поклонников: «American Boy», «Ксюша — юбочка из плюша», «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», «Он уехал прочь на ночной электричке», «Лёха, мне без тебя так плохо», «Узелки» и многие другие.

В 2023 году Алена вновь обрела популярность благодаря песне «Не забывай», которая звучит в фильме «Слово пацана». Не упустите возможность насладиться атмосферой 90-х на концерте, который будет дополнен Дискотекой 90-х с ведущим.

Информация о мероприятии

  • Сбор гостей: с 18:00
  • Начало концерта: 19:30
  • Бронь стола: на время концерта до 21:00

После концерта вы можете продолжить отдых, дополнительно забронировав стол на необходимое время в баре, при наличии свободных мест. Обратите внимание, что места за столом и билеты на танцпол не являются депозитными. Указанная сумма за столом — это просто посадочное место, а не депозит.

Правила посещения

  • Вход строго 18+
  • Если вы выглядите моложе 18, потребуется паспорт
  • Дресс-код: запрещены спортивные штаны
  • Возможен отказ в посещении мероприятия в состоянии сильного опьянения

Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Учтите, что во время концерта обслуживание будет ограничено, а акции и скидки бара не действуют.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:00 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽

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