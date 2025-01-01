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Алексей White Белов & Удачное Приобретение. Концерт в честь 55-летия группы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Алексей White Белов & Удачное Приобретение. Концерт в честь 55-летия группы

Алексей White Белов & Удачное Приобретение. Концерт в честь 55-летия группы

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь 55-летия группы «Удачное приобретение»

Не пропустите уникальное событие в мире музыки! В этом году легендарная группа «Удачное приобретение» отмечает свое 55-летие. Это не просто юбилей, а целая эпоха в истории российского блюза.

История группы

«Удачное приобретение» была основана в 1970 году под руководством Алексея «Вайта» Белова — выдающегося гитариста и вокалиста, который по праву считается «отцом московского блюза». Группа стала первой в России блюз-бэндом и заложила основы целого направления в отечественной музыке.

Что ждет зрителей

Концерт, приуроченный к юбилею, обещает быть незабываемым. Зрители смогут насладиться не только самыми известными хитами группы, но и новыми композициями, которые были подготовлены специально для этого события. Атмосфера вечера будет наполнена духом настоящего блюза, а также неповторимой энергетикой, за которую так любят «Удачное приобретение».

Интересные факты

  • Группа записала более 10 альбомов и провела множество успешных туров как по России, так и за ее пределами.
  • Алексей Белов сотрудничал с известными музыкантами и композиторами, что значительно обогатило звучание коллектива.
  • «Удачное приобретение» часто выступает на крупных музыкальных фестивалях, где собирает полные залы поклонников.

Не упустите шанс!

Приходите на концерт, чтобы стать частью истории и насладиться живой музыкой от настоящих мастеров своего дела. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
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20:00 от 2000 ₽

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