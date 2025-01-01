Алексей White Белов & Удачное Приобретение. Концерт в честь 55-летия группы

Не пропустите уникальное событие в мире музыки! В этом году легендарная группа «Удачное приобретение» отмечает свое 55-летие. Это не просто юбилей, а целая эпоха в истории российского блюза.
«Удачное приобретение» была основана в 1970 году под руководством Алексея «Вайта» Белова — выдающегося гитариста и вокалиста, который по праву считается «отцом московского блюза». Группа стала первой в России блюз-бэндом и заложила основы целого направления в отечественной музыке.
Концерт, приуроченный к юбилею, обещает быть незабываемым. Зрители смогут насладиться не только самыми известными хитами группы, но и новыми композициями, которые были подготовлены специально для этого события. Атмосфера вечера будет наполнена духом настоящего блюза, а также неповторимой энергетикой, за которую так любят «Удачное приобретение».
Приходите на концерт, чтобы стать частью истории и насладиться живой музыкой от настоящих мастеров своего дела. Билеты уже в продаже!