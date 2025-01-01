Лекция Алексея Водовозова: «Ну всё, нам свинец» в Ресторане «Онегин»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова, посвящённую одному из самых загадочных металлов — свинцу. Лекция пройдет в формате, который позволит слушателям глубже понять, как свинец сопровождал человечество на протяжении тысячелетий.

Что такое свинец и почему он важен?

Свинец был «приручен» людьми несколько тысяч лет назад, но его токсические свойства стали известны довольно быстро. Ученые предполагают, что свинец мог сыграть свою роль в упадке Римской империи, а также его обвиняли в различных трагедиях, включая смерть Людвига ван Бетховена и неудачи экспедиции Франклина. В XX веке свинец добавлялся в бензин, что также повлияло на здоровье людей.

Темы лекции

На лекции мы разберем:

Токсические свойства свинца и их влияние на организм.

Исторические факты о свинце и его роли в разных эпохах.

Современные исследования и мифы, связанные с этим металлом.

Риски, связанные с PM 2.5, содержащими свинец.

О лекторе

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Его блог «Смотровая Военврача» в 2019 году был признан одним из самых известных в России в сфере популяризации доказательной медицины.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендована для слушателей старше 12 лет.

Не упустите уникальную возможность узнать больше о свинце и его влиянии на историю и здоровье человека!