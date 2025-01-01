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Алексей Водовозов. Ну все, нам свинец
Киноафиша Алексей Водовозов. Ну все, нам свинец

Алексей Водовозов. Ну все, нам свинец

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция Алексея Водовозова: «Ну всё, нам свинец» в Ресторане «Онегин»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова, посвящённую одному из самых загадочных металлов — свинцу. Лекция пройдет в формате, который позволит слушателям глубже понять, как свинец сопровождал человечество на протяжении тысячелетий.

Что такое свинец и почему он важен?

Свинец был «приручен» людьми несколько тысяч лет назад, но его токсические свойства стали известны довольно быстро. Ученые предполагают, что свинец мог сыграть свою роль в упадке Римской империи, а также его обвиняли в различных трагедиях, включая смерть Людвига ван Бетховена и неудачи экспедиции Франклина. В XX веке свинец добавлялся в бензин, что также повлияло на здоровье людей.

Темы лекции

На лекции мы разберем:

  • Токсические свойства свинца и их влияние на организм.
  • Исторические факты о свинце и его роли в разных эпохах.
  • Современные исследования и мифы, связанные с этим металлом.
  • Риски, связанные с PM 2.5, содержащими свинец.

О лекторе

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Его блог «Смотровая Военврача» в 2019 году был признан одним из самых известных в России в сфере популяризации доказательной медицины.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендована для слушателей старше 12 лет.

Не упустите уникальную возможность узнать больше о свинце и его влиянии на историю и здоровье человека!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 июля
Ресторан «Онегин» Екатеринбург, Розы Люксембург, 49, отель «Онегин», 15 этаж
19:30 от 1500 ₽

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