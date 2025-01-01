Приглашаем вас на увлекательную лекцию врача-токсиколога и научного журналиста Алексея Водовозова, посвящённую одному из самых загадочных металлов — свинцу. Лекция пройдет в формате, который позволит слушателям глубже понять, как свинец сопровождал человечество на протяжении тысячелетий.
Свинец был «приручен» людьми несколько тысяч лет назад, но его токсические свойства стали известны довольно быстро. Ученые предполагают, что свинец мог сыграть свою роль в упадке Римской империи, а также его обвиняли в различных трагедиях, включая смерть Людвига ван Бетховена и неудачи экспедиции Франклина. В XX веке свинец добавлялся в бензин, что также повлияло на здоровье людей.
На лекции мы разберем:
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Его блог «Смотровая Военврача» в 2019 году был признан одним из самых известных в России в сфере популяризации доказательной медицины.
Лекция рекомендована для слушателей старше 12 лет.
Не упустите уникальную возможность узнать больше о свинце и его влиянии на историю и здоровье человека!