Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Водовозов. Инфекции как оружие: что мы знаем о попытках призвать вирусы и бактерии в армию
Билеты от 1400₽
Киноафиша Алексей Водовозов. Инфекции как оружие: что мы знаем о попытках призвать вирусы и бактерии в армию

Алексей Водовозов. Инфекции как оружие: что мы знаем о попытках призвать вирусы и бактерии в армию

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция Алексея Водовозова о биологическом оружии

Когда-то эпидемии решали судьбы целых империй. Но что если инфекционные болезни превратить в оружие? На лекции известного военного врача и научного журналиста Алексея Водовозова мы рассмотрим попытки создания биологического оружия и его реальное применение.

О чем речь?

История биологического оружия напоминает захватывающий триллер. Алексей Водовозов расскажет о мифах и фактах, связанных с этой непростой темой. Мы обсудим, как идеи об использовании инфекций как оружия возникли и развивались через века, начиная от древних осад до современных технологий.

Кто рассказывает?

Алексей Водовозов — российский научный журналист, медицинский блогер и врач-терапевт высшей квалификационной категории. Он также является токсикологом и в прошлом служил военным врачом, имея звание подполковника медицинской службы запаса. Водовозов ведет просветительский блог «Смотровая Военврача» и был признан одним из самых известных популяризаторов доказательной медицины в России в 2019 году.

Для кого лекция?

Лекция будет интересна всем, кто хочет узнать больше о биологическом оружии и его истории. Возрастное ограничение — 6 лет.

Купить билет на выставка Алексей Водовозов. Инфекции как оружие: что мы знаем о попытках призвать вирусы и бактерии в армию

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
16:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Интерактивный лазерный тир
6+
Интерактивный
Интерактивный лазерный тир
7 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
8 марта в 14:50 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
19 марта в 17:20 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше