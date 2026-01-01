Лекция Алексея Водовозова о биологическом оружии

Когда-то эпидемии решали судьбы целых империй. Но что если инфекционные болезни превратить в оружие? На лекции известного военного врача и научного журналиста Алексея Водовозова мы рассмотрим попытки создания биологического оружия и его реальное применение.

О чем речь?

История биологического оружия напоминает захватывающий триллер. Алексей Водовозов расскажет о мифах и фактах, связанных с этой непростой темой. Мы обсудим, как идеи об использовании инфекций как оружия возникли и развивались через века, начиная от древних осад до современных технологий.

Кто рассказывает?

Алексей Водовозов — российский научный журналист, медицинский блогер и врач-терапевт высшей квалификационной категории. Он также является токсикологом и в прошлом служил военным врачом, имея звание подполковника медицинской службы запаса. Водовозов ведет просветительский блог «Смотровая Военврача» и был признан одним из самых известных популяризаторов доказательной медицины в России в 2019 году.

Для кого лекция?

Лекция будет интересна всем, кто хочет узнать больше о биологическом оружии и его истории. Возрастное ограничение — 6 лет.