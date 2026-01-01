Весенний концерт Алексея Вдовина

Уже совсем скоро в Воронеже пройдет уникальный концерт известного исполнителя Алексея Вдовина. В программе — новые песни и проверенные временем хиты, исполненные в уютной акустической атмосфере.

О артисте

Алексей Вдовин, автор и композитор, стал одним из самых ярких открытий на русскоязычной музыкальной сцене последних лет. Его творчество привлекает внимание любителей русского рока, и его песни часто называют «цепляющими». Вдовин уже выступал на множестве фестивалей авторской песни, его гастроли охватывают всю страну — от Калининграда до Владивостока.

Место проведения

Концерт состоится в Eventuki по адресу Средне-Московская, 5. Это заведение славится своей атмосферой, которая идеально подходит для исполнения авторской музыки.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением песен Алексея Вдовина и окунуться в мир его музыкальных историй.