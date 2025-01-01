Алексей Вдовин и Александр Сомов

Концерт Алексея Вдовина и Александра Сомова в Петербурге

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из ключевых авторов современности – Алексея Вдовина. Этот поэт и музыкант, лауреат многочисленных премий, стал любимцем зрителей от Калининграда до Владивостока. Его творчество наполнено образами и глубокими смыслами, которые резонируют с сердцами слушателей.

Вместе с ним на сцене выступит Александр Сомов – композитор и аранжировщик, мастер игры на баяне, который способен донести до зрителей все то, что невозможно выразить словами. Его музыка – это мораль и душа. Сомов известен своей способностью пронзительно передавать эмоции, а его выступления завораживают и остаются в памяти.

Этот дуэт в Петербурге – редкость, и не упустите возможность увидеть их выступление в культовом заведении Фонтанка 69. Расположенный в центре города с великолепным видом на реку Фонтанку, этот зал станет идеальным местом для встречи двух выдающихся талантов.