Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Вдовин и Александр Сомов
Киноафиша Алексей Вдовин и Александр Сомов

Алексей Вдовин и Александр Сомов

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт Алексея Вдовина и Александра Сомова в Петербурге

Не упустите возможность увидеть живое выступление одного из ключевых авторов современности – Алексея Вдовина. Этот поэт и музыкант, лауреат многочисленных премий, стал любимцем зрителей от Калининграда до Владивостока. Его творчество наполнено образами и глубокими смыслами, которые резонируют с сердцами слушателей.

Вместе с ним на сцене выступит Александр Сомов – композитор и аранжировщик, мастер игры на баяне, который способен донести до зрителей все то, что невозможно выразить словами. Его музыка – это мораль и душа. Сомов известен своей способностью пронзительно передавать эмоции, а его выступления завораживают и остаются в памяти.

Этот дуэт в Петербурге – редкость, и не упустите возможность увидеть их выступление в культовом заведении Фонтанка 69. Расположенный в центре города с великолепным видом на реку Фонтанку, этот зал станет идеальным местом для встречи двух выдающихся талантов.

Купить билет на концерт Алексей Вдовин и Александр Сомов

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
10 декабря среда
20:00
Фонтанка-69 Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 67–69
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Саундтреки к фильмам: Гарри Поттер, 1+1, Интерстеллар
5 февраля в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
5 января в 19:00 Stage Standup Club
от 2000 ₽
Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только
29 января в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше