Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Третьяков. Существовал ли Иисус? Научно-исторический взгляд
Киноафиша Алексей Третьяков. Существовал ли Иисус? Научно-исторический взгляд

Алексей Третьяков. Существовал ли Иисус? Научно-исторический взгляд

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция Алексея Третьякова о христианстве

Имя Иисуса Христа — одно из самых известных в мировой истории. Однако остаётся ли вопрос о его исторической реальности открытым? На лекции, проведённой Алексеем Третьяковым, мы рассмотрим различные подходы современных историков и исследователей религии к этой теме.

Темы лекции

  • Изучение источников, рассказывающих об Иисусе, и оценка их достоверности;
  • Сведения о нём от античных авторов вне христианской традиции;
  • Формирование образа Иисуса в ранней христианской литературе;
  • Причины продолжающихся споров вокруг вопроса «существовал ли Иисус?».

Лекция основана на принципах исторической критики, археологии и текстологии, причем Алексей Третьяков избегает как апологетики, так и крайностей скептики. Это позволит участникам получить научный взгляд на одну из самых значимых фигур мировой культуры.

О лекторе

Алексей Третьяков — историк-медиевист, автор проекта «Энциклопедист | История», а также спикер форума «Учёные против мифов». Он является членом экспертного совета научной антипремии ВРАЛ-2024 и автором книги «50 мифов о Торжке». Стиль преподавания Третьякова привлекает своей доступностью и серьёзной основой, что делает его лекции интересными для широкой аудитории.

Купить билет на выставка Алексей Третьяков. Существовал ли Иисус? Научно-исторический взгляд

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пропавшие в кинохронике
6+
Интерактивный
Пропавшие в кинохронике
2 апреля в 17:00 Ленфильм
от 550 ₽
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
7 декабря в 20:00 Casino Museum
от 400 ₽
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
6+
Экскурсия
Интерактивная экскурсия по Музею Азартных Игр
9 мая в 14:00 Casino Museum
от 400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше