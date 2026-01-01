Лекция Алексея Третьякова о христианстве

Имя Иисуса Христа — одно из самых известных в мировой истории. Однако остаётся ли вопрос о его исторической реальности открытым? На лекции, проведённой Алексеем Третьяковым, мы рассмотрим различные подходы современных историков и исследователей религии к этой теме.

Темы лекции

Изучение источников, рассказывающих об Иисусе, и оценка их достоверности;

Сведения о нём от античных авторов вне христианской традиции;

Формирование образа Иисуса в ранней христианской литературе;

Причины продолжающихся споров вокруг вопроса «существовал ли Иисус?».

Лекция основана на принципах исторической критики, археологии и текстологии, причем Алексей Третьяков избегает как апологетики, так и крайностей скептики. Это позволит участникам получить научный взгляд на одну из самых значимых фигур мировой культуры.

О лекторе

Алексей Третьяков — историк-медиевист, автор проекта «Энциклопедист | История», а также спикер форума «Учёные против мифов». Он является членом экспертного совета научной антипремии ВРАЛ-2024 и автором книги «50 мифов о Торжке». Стиль преподавания Третьякова привлекает своей доступностью и серьёзной основой, что делает его лекции интересными для широкой аудитории.