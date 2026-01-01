Творческая встреча: музыка и современное искусство
Приглашаем вас на уникальную творческую встречу, в центре которой стоит мировая музыка и современное искусство. Мероприятие пройдет в уютной обстановке и обещает быть особенно интересным для любителей нового звукового опыта.
Участвующие артисты
- Алексей Сысоев - композитор, автор музыкальных произведений, которые объединяют традиции и современные техники.
- Ольга Россини - сопрано, певица, обладающая редким голосом и впечатляющей техникой исполнения.
- Богдан Королёк - модератор события, который познакомит зрителей с программой и участниками.
- Ансамбль современной музыки «InterText» - коллектив, исполняющий новейшие произведения и экспериментирующий с необычными формами.
Программа вечера
Зрителей ждёт насыщенная программа, включающая три произведения, созданные композитором Алексеем Сысоевым:
- «Сиротиночка» для сопрано, камерного ансамбля и электроники.
- «Прогноз погоды» для сопрано, флейты, кларнета и фортепиано.
- «Два стихотворения Келли Гровиера» для сопрано, флейты, кларнета, фортепиано и четырёх смартфонов.
Эти произведения обещают быть не только музыкально выразительными, но и глубоко концептуальными, вызывая широкий спектр ощущений у слушателей.
Почему стоит посетить?
Если вы цените современное искусство и хотите стать частью необычного музыкального эксперимента, это мероприятие станет для вас отличной возможностью. Погрузитесь в мир звуков, где музыка и электроника переплетаются, создавая уникальные впечатления.