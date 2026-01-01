Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Сысоев. Диалог с композитором
Киноафиша Алексей Сысоев. Диалог с композитором

Алексей Сысоев. Диалог с композитором

0+
Возраст 0+

О выставке

Творческая встреча: музыка и современное искусство

Приглашаем вас на уникальную творческую встречу, в центре которой стоит мировая музыка и современное искусство. Мероприятие пройдет в уютной обстановке и обещает быть особенно интересным для любителей нового звукового опыта.

Участвующие артисты

  • Алексей Сысоев - композитор, автор музыкальных произведений, которые объединяют традиции и современные техники.
  • Ольга Россини - сопрано, певица, обладающая редким голосом и впечатляющей техникой исполнения.
  • Богдан Королёк - модератор события, который познакомит зрителей с программой и участниками.
  • Ансамбль современной музыки «InterText» - коллектив, исполняющий новейшие произведения и экспериментирующий с необычными формами.

Программа вечера

Зрителей ждёт насыщенная программа, включающая три произведения, созданные композитором Алексеем Сысоевым:

  • «Сиротиночка» для сопрано, камерного ансамбля и электроники.
  • «Прогноз погоды» для сопрано, флейты, кларнета и фортепиано.
  • «Два стихотворения Келли Гровиера» для сопрано, флейты, кларнета, фортепиано и четырёх смартфонов.

Эти произведения обещают быть не только музыкально выразительными, но и глубоко концептуальными, вызывая широкий спектр ощущений у слушателей.

Почему стоит посетить?

Если вы цените современное искусство и хотите стать частью необычного музыкального эксперимента, это мероприятие станет для вас отличной возможностью. Погрузитесь в мир звуков, где музыка и электроника переплетаются, создавая уникальные впечатления.

Купить билет на выставка Алексей Сысоев. Диалог с композитором

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
4 марта в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Музейный квест. История о символах
6+
Интерактивный
Музейный квест. История о символах
1 марта в 14:30 Ельцин Центр
от 350 ₽
Тайны третьей планеты
6+
Лекция
Тайны третьей планеты
11 апреля в 11:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше