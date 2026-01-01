Алексей Стародубцев (PADRE). Большой сольный концерт ко дню рождения

Сольный концерт Алексея Стародубцева в Lustra Bar

В уютном Lüstra Bar пройдет большой сольный концерт известного артиста фламенко Алексея Стародубцева, более известного как Padre. Это событие приурочено к его дню рождения и обещает стать настоящим праздником музыки.

Кто такой Алексей Стародубцев?

Алексей - многогранный музыкант: он не только артист фламенко, но и гитарист, певец, композитор музыкальных спектаклей и балетов. Его творчество охватывает разные жанры - от этнической до поп-музыки.

Программа концерта

На концерте Алексей исполнит свои лучшие песни на испанском и русском языках. Зрителей ждут зажигательные музыкальные композиции в стилях flamenco и latin pop. Это отличная возможность насладиться авторской музыкой и погрузиться в атмосферу латиноамериканских мелодий.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим удовольствием для поклонников фламенко и любителей латиноамериканской музыки. Не упустите шанс насладиться живым исполнением и уникальным звучанием!