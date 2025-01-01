Меню
Алексей Стахович
Билеты от 1800₽
Киноафиша Алексей Стахович

Алексей Стахович

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Стендап концерт «Персонаж»: полтора часа лучших шуток Алексея Стаховича

Приглашаем вас на стендап концерт «Персонаж», который обещает стать ярким событием в мире комедии. В течение полутора часов вы сможете насладиться лучшими шутками одного из самых популярных комиков нашего времени — Алексея Стаховича.

Что вас ждет на концерте

Алексей Стахович известен своим уникальным стилем и умением находить юмор в повседневных ситуациях. Его шутки просты и откликаются, что делает выступления особенно близкими зрителям. На концерте «Персонаж» он поделится своими наблюдениями о жизни, работе и личных отношениях, которые заставят вас смеяться до слез.

Почему стоит прийти

Если вы ищете, как провести вечер с улыбкой и хорошим настроением, этот концерт — идеальный выбор. Стендап с Алексеем Стаховичем — это возможность не только посмеяться, но и увидеть, как комедия может отражать реальность.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Убедитесь, что вы в числе зрителей, которые смогут насладиться талантом Алексея Стаховича в живом выступлении.

Купить билет на концерт Алексей Стахович

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1800 ₽
1 января четверг
20:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1800 ₽

