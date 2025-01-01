Алексей Стахович. Проверка материала

Проверка материала стендапа с Алексеем Стаховичем в Stand Up Store Moscow

29 ноября в Stand Up Store Moscow пройдет уникальное событие — проверка материала нового стендапа от талантливого комика Алексея Стаховича. Это отличная возможность для зрителей стать частью творческого процесса и первыми услышать шутки, которые вскоре могут стать хитами!

О комике

Алексей Стахович — один из самых ярких представителей современного стендапа в России. Его стиль сочетает остроумие и иронию, а темы, которые он поднимает, близки многим. Стахович уже неоднократно выступал на крупных площадках и завоевал признание как среди зрителей, так и среди критиков.

Формат мероприятия

На мероприятии Алексей будет представлять свой новый материал, который находится на стадии тестирования. Зрители смогут не только насладиться выступлением, но и дать обратную связь, что поможет комику доработать шутки перед их официальным выходом на сцену. Это интерактивное взаимодействие делает событие особенно интересным.

Приходите на проверку материала стендапа с Алексеем Стаховичем и станьте частью его творческого пути!