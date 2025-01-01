Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Стахович. Проверка материала
Билеты от 1500₽
Киноафиша Алексей Стахович. Проверка материала

Алексей Стахович. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Проверка материала стендапа с Алексеем Стаховичем в Stand Up Store Moscow

29 ноября в Stand Up Store Moscow пройдет уникальное событие — проверка материала нового стендапа от талантливого комика Алексея Стаховича. Это отличная возможность для зрителей стать частью творческого процесса и первыми услышать шутки, которые вскоре могут стать хитами!

О комике

Алексей Стахович — один из самых ярких представителей современного стендапа в России. Его стиль сочетает остроумие и иронию, а темы, которые он поднимает, близки многим. Стахович уже неоднократно выступал на крупных площадках и завоевал признание как среди зрителей, так и среди критиков.

Формат мероприятия

На мероприятии Алексей будет представлять свой новый материал, который находится на стадии тестирования. Зрители смогут не только насладиться выступлением, но и дать обратную связь, что поможет комику доработать шутки перед их официальным выходом на сцену. Это интерактивное взаимодействие делает событие особенно интересным.

Приходите на проверку материала стендапа с Алексеем Стаховичем и станьте частью его творческого пути!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
8 августа в 21:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
12 сентября в 20:00 Louis The Claw
от 10000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше