Алексей Стахович. Персонаж
Алексей Стахович. Персонаж

Алексей Стахович. Персонаж

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Алексея Стаховича

Kultura Concert Hall приглашает зрителей на сольный концерт Алексея Стаховича, резидента шоу «Stand Up» на ТНТ. Артист, известный благодаря участию в различных крупных проектах на телевидении и видеохостингах, представит свою новую программу.

В центре внимания концерта — быт и проблемы артиста, которые становятся основой для комедийных наблюдений. Стахович делится своим опытом, позволяя зрителям увидеть себя в его рассказах. Его выступления наполнены юмором и остроумием, что делает их особенно привлекательными для ценителей качественного стендапа и самоиронии.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт Алексей Стахович. Персонаж

В других городах
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Стендап «Клуп» Казань, Гладилова, 55а
от 1500 ₽

