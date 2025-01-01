Меню
Алексей Стахович. Персонаж
Новый стендап-концерт Алексея Стаховича

Алексей Стахович, талантливый комик и наблюдатель повседневной жизни, представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж». В этом спектакле он с юмором и иронией рассказывает о своем быте, проблемах и смехе, который помогает справляться с трудностями.

Главный герой — он сам

Алексей становится главным героем своего произведения, показывая зрителям, что они сами могут стать участниками этого увлекательного жизненного шоу. Его искренние размышления и остроумные наблюдения о мире вокруг вовлекают зрителей в общение и создают атмосферу понимания.

Жанр жизни — комедия

В сердце стендапа лежит комедийное восприятие жизни. Алексей делится историями, которые заставляют задуматься о том, как смешные и порой нелепые моменты формируют наше существование. Он показывает, как находить светлые стороны даже в самых сложных ситуациях.

Не упустите возможность увидеть, как жизни современных людей могут превращаться в настоящее искусство комедии!

Октябрь
12 октября воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽
Октябрь
Ноябрь
10 октября пятница
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1500 ₽
16 октября четверг
20:00
Brooklyn Bowl Самара Letout Самара, 18-й км Московского ш., 25а, аутлет-молл Letout
от 1300 ₽
17 октября пятница
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1200 ₽
4 ноября вторник
20:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 2000 ₽
22 ноября суббота
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1500 ₽

