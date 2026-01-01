Алексей Стахович - сольный концерт
Билеты от 1200₽
18+
О концерте

Стендап-концерт Алексея Стаховича «Персонаж»

Алексей Стахович, резидент «Stand Up на ТНТ» и участник популярных шоу, представляет свой первый сольный стендап-концерт под названием «Персонаж». В этом уникальном выступлении комик делится аспектами своей жизни, размышляя о быте и проблемах, с которыми сталкивается каждый из нас.

Главный герой шоу — сам Алексей, который с юмором обсуждает, как комедия отражает нашу жизнь. Это возможность увидеть себя и посмеяться над буднями в компании единомышленников.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном пространстве Bolshevik Loft, где представлено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой перед началом программы.

Рекомендации для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендовано приходить заранее, лучше за полчаса до начала. Не забывайте, что на входе потребуется паспорт для подтверждения возрастного ограничения 18+.

Июль
11 июля суббота
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

