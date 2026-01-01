Алексей Стахович - сольный концерт

Стендап-концерт Алексея Стаховича в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Алексея Стаховича, резидента «Stand Up на ТНТ» и участника известных шоу «Большое Шоу» и «Прожарка на ТНТ». Это событие станет отличной возможностью увидеть в действии талантливого комедийного артиста, который собрал в своей программе рассказы о быте и комедийных ситуациях из повседневной жизни.

Алексей представляет свой первый сольный концерт «Персонаж», где он становится главным героем. Его истории помогут зрителям узнать себя и увидеть знакомые ситуации с юмором. Приготовьтесь к искренним и смешным рассказам, которые обязательно поднимут настроение.

Уютное пространство с ресторанной подачей

Концерт состоится в уютном пространстве Bolshevik Loft. Здесь вам предложат разнообразное меню с блюдами европейской и русской кухни, оформленными с авторским подходом. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами и насладиться атмосферой перед шоу.

Дополнительная информация

Сбор гостей начнется за полчаса до начала программы. Обратите внимание, что возрастное ограничение составляет 18+; при входе потребуется паспорт.