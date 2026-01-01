Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Алексей Стахович - сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Алексей Стахович - сольный концерт

Алексей Стахович - сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Стендап-концерт Алексея Стаховича в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Алексея Стаховича, резидента «Stand Up на ТНТ» и участника известных шоу «Большое Шоу» и «Прожарка на ТНТ». Это событие станет отличной возможностью увидеть в действии талантливого комедийного артиста, который собрал в своей программе рассказы о быте и комедийных ситуациях из повседневной жизни.

Алексей представляет свой первый сольный концерт «Персонаж», где он становится главным героем. Его истории помогут зрителям узнать себя и увидеть знакомые ситуации с юмором. Приготовьтесь к искренним и смешным рассказам, которые обязательно поднимут настроение.

Уютное пространство с ресторанной подачей

Концерт состоится в уютном пространстве Bolshevik Loft. Здесь вам предложат разнообразное меню с блюдами европейской и русской кухни, оформленными с авторским подходом. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами и насладиться атмосферой перед шоу.

Дополнительная информация

Сбор гостей начнется за полчаса до начала программы. Обратите внимание, что возрастное ограничение составляет 18+; при входе потребуется паспорт.

Купить билет на концерт Алексей Стахович - сольный концерт

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
19:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
20 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
28 марта в 23:50 Petter
от 1500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
12 марта в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше