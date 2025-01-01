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Алексей Соловьев
Билеты от 750₽
Киноафиша Алексей Соловьев

Алексей Соловьев

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Алексей Соловьев: комик с уникальным взглядом

Алексей Соловьев — российский стендап-комик, чьи выступления быстро завоевали популярность благодаря остроумным шуткам и ярким наблюдениям за жизнью. Он сочетает в своем юморе элементы сарказма и иронии, что делает его выступления не только смешными, но и глубокомысленными.

Карьерный путь
Алексей начал свой путь в стендапе, выступая в небольших клубах, но его талант не остался незамеченным. Он быстро завоевал внимание зрителей и критиков, став одним из ярких представителей молодежной стендап-сцены. В его репертуаре — разнообразные темы, от повседневных ситуаций до социальных и политических вопросов.

Характерный стиль
Особенностью творчества Соловьева является его умение подходить к каждому выступлению с уникальной точки зрения. Его юмор часто связан с личными переживаниями и социальными наблюдениями, что делает его особенно близким и понятным зрителю. Алексей не боится затрагивать сложные темы, что выделяет его среди других комиков.

Будущее Алексея Соловьева
С каждым новым выступлением Алексей продолжает укреплять свои позиции на российской стендап-сцене. Его дальнейшая карьера обещает быть не менее успешной, поскольку он умеет быть актуальным, сочетая юмор с глубокими размышлениями о современном обществе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 750 ₽

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