Алексей Соловьев
Билеты от 600₽
Киноафиша Алексей Соловьев

Алексей Соловьев

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Алексей Соловьев: стендап-концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт известного комика Алексея Соловьева в уникальной атмосфере Standup Club на Трубной! Это мероприятие обещает стать вечерним глотком свежего юмора и искренних эмоций.

О выступлении

Алексей Соловьев — талантливый комик, известный своими остроумными шутками и уникальным стилем повествования. Его музыкальный и артистический опыт позволяет создавать действительно незабываемые выступления, которые заставляют зрителей смеяться до слез.

Что вас ждет

  • Искрометный юмор на актуальные темы;
  • Живое взаимодействие с залом;
  • Обсуждение повседневных ситуаций с легким налетом абсурдности;

Интересный факт

Алексей активно выступает в различных городах России и за границей, собирая полные залы. Его театральные навыки позволили ему завоевать любовь публики, а также многочисленные призы на конкурсе стендапа.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, полного юмора и позитива. Ждем вас в Standup Club на Трубной!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 600 ₽

