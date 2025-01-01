Меню
Алексей Соловьев. Стендап-концерт
Алексей Соловьев. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Яркие выступления Алексея Соловьёва

Алексей Соловьёв — молодой комик, который уже успел завоевать популярность благодаря своим выступлениям в различных шоу. Его комедийный талант проявился в таких проектах, как Разгоны, Книжный Клуб и Чужие Шпаргалки.

Успехи в стендапе

Комик также записал монологи для успешных проектов Стендап Комики и Outside Standup, которые привлекли внимание зрителей своей оригинальностью и актуальностью. Соловьёв известен своим умением сочетать остроумие и глубокое понимание человеческих отношений, что делает его выступления особенно привлекательными для широкой аудитории.

Что ожидать от выступления

Не упустите шанс посетить одно из его выступлений, где Алексей поделится свежими шутками и историями из своей жизни. Его комедия затрагивает темы, знакомые каждому, и пронизана тонким юмором, который точно создаст хорошее настроение.

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

