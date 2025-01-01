Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Соловьев. Стендап-концерт
Киноафиша Алексей Соловьев. Стендап-концерт

Алексей Соловьев. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательный стендап концерт с Алексеем Соловьёвым

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт с участием талантливого комика Алексея Соловьёва. Этот молодой артист уже успел покорить публику своими выступлениями на популярных шоу, таких как «Разгоны», «Книжный Клуб» и «Чужие Шпаргалки». Его мастерство и чувство юмора делают каждое шоу поистине уникальным.

Что вас ждёт

На концерте Алексей представит новый монолог, который был специально подготовлен для проектов «Стендап Комики» и «Outside Standup». Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера, полного смеха и положительных эмоций!

О месте проведения

Концерт состоится в Stage Standup Club, который стал известен как площадка для ярких и оригинальных мероприятий. Уютная атмосфера и близкое расположение зрителей к сцене создают непередаваемое ощущение участия в самом центре действия.

Подготовьтесь к вечеру

Ждем всех, кто хочет зарядиться положительной энергией и насладиться интеллектуальным юмором. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой клуба. Не забудьте захватить хорошее настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
АСО, А.Ньяга, Аб-т № 9
7 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1600 ₽
Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее
14 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
7 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 3100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше