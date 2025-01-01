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Алексей Соловьев. Стендап-концерт
Киноафиша Алексей Соловьев. Стендап-концерт

Алексей Соловьев. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый спектакль с Алексеем Соловьёвым: комедия, которая заставит вас смеяться

Приглашаем вас на уникальное театральное событие с участием молодого и талантливого комика Алексея Соловьёва. Его новый спектакль обещает быть настоящим праздником юмора и остроумия.

О спектакле

Алексей Соловьёв, известный своими яркими выступлениями в таких шоу, как Разгоны и Книжный Клуб, представит зрителям свою новую работу. В этой комедии он исследует повседневные ситуации, превращая их в источник вдохновения для смеха.

Что ожидать?

Спектакль будет насыщен остроумными репликами и неожиданными поворотами. Зрители смогут увидеть, как Алексей мастерски использует свой опыт, чтобы создать веселую и захватывающую атмосферу. Это будет не просто комедия, а настоящее исследование человеческих отношений через призму юмора.

Интересные факты

  • Алексей Соловьёв активно участвует в проектах Стендап Комики и Outside Standup, где уже успел зарекомендовать себя как талантливый автор и исполнитель.
  • Комик известен своим умением находить смешное даже в самых обыденных ситуациях, что делает его выступления близкими и понятными широкому кругу зрителей.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального опыта! Приходите и зарядитесь позитивом на новый спектакль с Алексеем Соловьёвым. Убедитесь, что смех — это лучшее лекарство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 800 ₽

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