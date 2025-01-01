Меню
Алексей Соловьёв. Сольный стендап концерт
18+
О концерте/спектакле

Алексей Соловьёв. Сольный стендап концерт в Verve

На сцене уютного пространства Verve пройдет сольный концерт известного комика Алексея Соловьёва. Блестящий мастер слова, обладающий уникальным чувством юмора, готов удивить зрителей новыми шутками и остроумными наблюдениями о жизни.

Что ждать от концерта?

Алексей Соловьёв известен своим оригинальным подходом к стендапу. Он не просто рассказывает шутки, а вовлекает зрителей в диалог, создавая неповторимую атмосферу в зале. В этот вечер вы сможете услышать его свежие зарисовки на актуальные темы, а также забыть о повседневной суете и насладиться незабываемым юмором.

Интересные факты

  • Алексей начал свою карьеру в стендапе в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных комиков в России.
  • Он стал участником и обладателем множества премий в области комедии, включая "Лучший стендап-комик 2019".
  • В своих выступлениях Алексей часто затрагивает темы, близкие каждому, что делает его концерты особенно близкими и понятными аудитории.

Не пропустите

Приходите  в Verve, чтобы стать частью этого увлекательного вечера. Известный комик зарядит вас позитивом и отличным настроением!

Купить билет на концерт

Расписание

24 августа
Verve Москва, Покровка, 6
20:00 от 800 ₽

