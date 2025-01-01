Алексей Шамутило

Сольный концерт Алексея Шамутило

Приглашаем на сольный концерт Алексея Шамутило — комика, который сочетает абсурд и честность в неожиданном ключе. Его выступления представляют собой уникальный микс бытового трэша и глубоких внутренних монологов, где взрослый человек, поедая картошку фри с мороженым, рассуждает о смысле жизни и нелепостях обыденности.

Что вас ждет на выступлении

Вы получите заряд искреннего смеха и легкой философии, которые заставят взглянуть на привычные вещи под новым углом. Алексей умеет подмечать детали, которые часто ускользают от внимания, и делиться ими с публикой в своем неповторимом стиле.

О комике

Алексей — победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ. Он также стал известным благодаря участию в таких проектах, как Stand-up на ТНТ, шоу «Офис», «Книжный клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик» на YouTube-канале Stand Up Club #1, а также в «Роастбаттле» на LABELCOM.

Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события — концерта, который оставит вас с улыбкой и новыми размышлениями о жизни!