Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Шамутило
Киноафиша Алексей Шамутило

Алексей Шамутило

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Алексея Шамутило

Приглашаем на сольный концерт Алексея Шамутило — комика, который сочетает абсурд и честность в неожиданном ключе. Его выступления представляют собой уникальный микс бытового трэша и глубоких внутренних монологов, где взрослый человек, поедая картошку фри с мороженым, рассуждает о смысле жизни и нелепостях обыденности.

Что вас ждет на выступлении

Вы получите заряд искреннего смеха и легкой философии, которые заставят взглянуть на привычные вещи под новым углом. Алексей умеет подмечать детали, которые часто ускользают от внимания, и делиться ими с публикой в своем неповторимом стиле.

О комике

Алексей — победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ. Он также стал известным благодаря участию в таких проектах, как Stand-up на ТНТ, шоу «Офис», «Книжный клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик» на YouTube-канале Stand Up Club #1, а также в «Роастбаттле» на LABELCOM.

Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события — концерта, который оставит вас с улыбкой и новыми размышлениями о жизни!

Купить билет на концерт Алексей Шамутило

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
17:00
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
от 1200 ₽

В ближайшие дни

7000$. Новогодний хардкор
16+
Тяжелый рок
7000$. Новогодний хардкор
8 января в 19:00 Alcatraz
от 1000 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
5 января в 17:00 Improv Club
от 500 ₽
Самвел Гиновян. Ну и что теперь?
18+
Юмор
Самвел Гиновян. Ну и что теперь?
19 марта в 19:30 Stand Up Club NN
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше