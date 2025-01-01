Меню
Алексей Шамутило
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алексей Шамутило

Алексей Шамутило

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Алексей Шамутило: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на вечер остроумного юмора и увлекательных историй! Стендап концерт Алексея Шамутило пройдет в уютном Standup Club на Трубной, где вас ждет настоящий фейерверк смеха.

Оспоримая слава комика

Алексей Шамутило – известный комик, который зарекомендовал себя на сценах ведущих российских клубов. Его острые шутки и искренние наблюдения о жизни вызывают бурный отклик у зрителей и делают каждое выступление уникальным.

Чего ожидать от шоу

На концерте Алексей поделится необычными ситуациями из собственного опыта, освоит новые темы и, конечно, не обойдет вниманием актуальные события из жизни общества. Убедитесь сами, как мастерски он играет со словами и эмоциями, заставляя зал смеяться до слез!

Тёплая атмосфера Standup Club

Standup Club на Трубной – это идеальное место для тех, кто любит качественный юмор. Уютная атмосфера, комфортные сиденья и приветливый сервис сделают ваш вечер незабываемым.

Не пропустите возможность насладиться остроумным выступлением и зарядиться положительными эмоциями. Забронируйте свои билеты заранее – количество мест ограничено!

11 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:30 от 1000 ₽

