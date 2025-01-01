Меню
Алексей Шамутило. Стендап концерт
Билеты от 0₽
Алексей Шамутило. Стендап концерт

Алексей Шамутило. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Алексей Шамутило. Стендап концерт Standup Club на Трубной

Приготовьтесь к уникальному вечеру с одним из ярчайших представителей российской стендап-сцены – Алексеем Шамутило. Его концерты всегда полны остроумия и искренности, и этот не станет исключением.

О постановке

Алексей Шамутило – талантливый комик, который привлекает внимание не только своими шутками, но и неповторимым стилем подачи материала. В его выступлениях сочетаются наблюдения за повседневной жизнью и эффектные истории, которые заставляют зал смеяться до слез.

Почему стоит посетить

Если вы ищете способ провести вечер в компании хорошего настроения, то этот стендап-концерт – то, что вам нужно. Алексей умело взаимодействует с аудиторией, создавая атмосферу веселья и непринужденности. Не упустите возможность увидеть живое выступление талантливого артиста!

Не упустите шанс насладиться этим захватывающим шоу в Standup Club на Трубной! Билеты быстро расходятся, так что позаботьтесь о резервировании мест заранее.

Купить билет на концерт Алексей Шамутило. Стендап концерт

Декабрь
18 декабря четверг
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

