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Алексей Шамутило. Сольный стендап-концерт
Киноафиша Алексей Шамутило. Сольный стендап-концерт

Алексей Шамутило. Сольный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Алексея Шамутило

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии — сольный стендап концерт Алексея Шамутило, известного участника шоу «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Этот вечер станет настоящим праздником юмора, который подарит зрителям множество незабываемых моментов.

О концерте

Алексей Шамутило — яркий представитель современного стендапа, обладающий уникальным стилем и умением взаимодействовать с публикой. Его выступления отличает искренность и остроумие, а также способность находить смешное в обыденных ситуациях.

Интересные факты

  • Алексей Шамутило начал свою карьеру в комедии всего несколько лет назад, но уже успел завоевать признание зрителей.
  • Его выступления — это результат тщательной подготовки и наблюдений за жизнью, что делает их особенно relatable для широкой аудитории.
  • На сцене Алексей часто затрагивает актуальные темы, делая акцент на том, что волнует каждого из нас.

Билеты

Билеты на концерт доступны на официальном сайте театра и в кассах. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого веселого вечера!

Не пропустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением в компании талантливого комика!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 2 октября
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 800 ₽

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