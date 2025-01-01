Алексей Шамутило. Сольный стендап-концерт

Приглашаем вас на уникальное событие в мире комедии — сольный стендап концерт Алексея Шамутило, известного участника шоу «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Этот вечер станет настоящим праздником юмора, который подарит зрителям множество незабываемых моментов.
Алексей Шамутило — яркий представитель современного стендапа, обладающий уникальным стилем и умением взаимодействовать с публикой. Его выступления отличает искренность и остроумие, а также способность находить смешное в обыденных ситуациях.
Билеты на концерт доступны на официальном сайте театра и в кассах. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого веселого вечера!
Не пропустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением в компании талантливого комика!