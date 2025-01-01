Алексей Шамутило: Сольный стендап концерт в Still Standup Moscow

Не упустите возможность посетить сольный стендап концерт Алексея Шамутило, который пройдет в уютном клубе Still Standup Moscow. Это событие обещает быть незабываемым и наполненным оригинальными шутками и увлекательными историями.

О шоу

Алексей Шамутило — известный комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и умению находить смешное в обыденных ситуациях. Его выступления — это сочетание остроумия, жизненных наблюдений и яркой подачи. На сцене Алексей делится своими мыслями о жизни, любви и современном обществе, что делает его творчество близким и понятным зрителям.

Интересные факты

Алексей является постоянным участником таких мероприятий, как Standup Club #1 и Comedy Club.

Он также активно ведет свои социальные сети, где делится новыми шутками и анонсами выступлений.

Где купить билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Still Standup Moscow или в кассе клуба. Спешите, места ограничены!

Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и хорошего настроения!